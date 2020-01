'Britse economie gaat na brexit steeds meer eigen weg'

Een en ander heeft Javid gezegd in een interview met zakenkrant Financial Times. Zijn opmerkingen, in combinatie met een bericht van de Daily Telegraph dat premier Boris Johnson volgende maand al wil beginnen met de eigen handelsbesprekingen met de Verenigde Staten, suggereren dat Groot-Brittannië al vroeg druk wil uitoefenen op de handelsdelegatie van de EU.

De onderhandelingen over de toekomstige (handels)relatie tussen Londen en Brussel moeten nog van start gaan. Dat zal gebeuren na de brexit, die op 31 januari moet plaatsvinden. Het Verenigd Koninkrijk is dan formeel geen lid meer van de EU, maar houdt zich tijdens een overgangsperiode tot eind 2020 nog wel aan Europese regels. Johnson heeft al aangegeven dat hij die overgangsperiode beslist niet wil verlengen.