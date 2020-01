Door brand in een tehuis voor gehandicapten in de Tsjechische stad Vejprty zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. Ook vielen er tientallen gewonden. De toestand van een gewonde is kritiek, meldden hulpverleners zondag.

De brand brak zondagochtend vroeg door onbekende oorzaak uit. De brandweer wist het vuur in de loop van de ochtend te blussen.

Vejprty ligt in het noordwesten van Tsjechië, niet ver van de grens met Duitsland.