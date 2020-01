Lichamen Oekraïense slachtoffers crash terug in eigen land

De met Oekraïense vlaggen gedrapeerde doodskisten van de elf Oekraïners die anderhalve week geleden omkwamen door een vliegtuigcrash in Iran zijn zondag naar Kiev overgebracht. Onder het toeziend oog van president Volodimir Zelenski werden de kisten een voor een uit een militair vliegtuig gedragen.

Nabestaanden van de omgekomen Oekraïners waren met bloemen naar het vliegveld van Kiev gekomen. De elf Oekraïners zaten in een vliegtuig van Ukraine International Airlines dat kort na vertrek uit de Iraanse hoofdstad Teheran crashte. Iran had het toestel per ongeluk neergehaald.

Door de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Naast de elf omgekomen Oekraïners waren veel slachtoffers Iraniërs met een tweede nationaliteit, in veel gevallen de Canadese.

Oekraïne heeft Teheran verzocht de zwarte dozen van het vliegtuig over te dragen. Het Iraanse persbureau Tasnim meldde zaterdag dat Iran aan dat verzoek zou voldoen. Een directielid van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit zei zondag echter tegen het Iraanse staatspersbureau IRNA dat het nog niet vaststaat dat de zwarte dozen worden overgedragen.