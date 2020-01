Oproep om Citrix na beveiligingslek offline te halen vindt gehoor

Een rondgang langs regionale media leert dat heel veel instellingen en organisaties hun Citrix-netwerk voorlopig uit de lucht hebben gehaald. Met dat netwerk kunnen medewerkers thuis inloggen. Ze komen dan in een virtuele werkomgeving terecht, waar het bureaublad er net zo uitziet als op de werkvloer. Mensen kunnen op die manier makkelijker thuiswerken. Op meerdere ministeries zijn er minder werkplekken dan werknemers. Mogelijk levert dat maandag problemen op, als mensen niet vanuit huis kunnen werken.

Er zijn ook heel veel gemeenten en instanties maar ook ministeries die niet met het bewuste softwaresysteem werken. Er is een tijdelijke oplossing gevonden om de kans op een aanval te verkleinen.

Het kan zijn dat het plotseling uitschakelen van Citrix grote gevolgen heeft voor de uitvoering van belangrijke taken van organisaties, waarschuwt het Nationaal Cyber Security Centrum. Zo'n organisatie moet in dat geval beoordelen of Citrix met aanvullende veiligheidsmaatregelen kan doordraaien.