Rijkswaterstaat start grootste project ooit

Rijkswaterstaat begint zondag aan zijn grootste project ooit. In totaal gaat Rijkswaterstaat tot 2033 meer dan honderd bruggen, tunnels en andere objecten renoveren. Zondagavond start de eerste renovatie: de Wantijbrug in Dordrecht.

Het budget voor de landelijke operatie bedraagt meer dan 20 miljard euro. Het gaat om bruggen en tunnels die voornamelijk in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd. Deze zijn inmiddels aan onderhoud of vervanging toe, zegt Rijkswaterstaat. Na renovatie zouden ze veiliger en duurzamer moeten zijn.

De Wantijbrug is van zondagavond 19 januari tot en met vrijdag 3 april volledig afgesloten. Voor hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers is de brug tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk. De brug is vanaf 20 januari ook weer toegankelijk voor het openbaar vervoer.