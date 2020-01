Duizenden herdenken dood Argentijnse aanklager Nisman

Duizenden mensen zijn zaterdag in Argentinië de straat opgegaan uit verontwaardiging over de dood van de prominente aanklager Alberto Nisman. Het is precies vijf jaar geleden dat Nisman dood werd gevonden in zijn woning met een schotwond in zijn hoofd. "Het was geen zelfmoord, het was moord", riepen de betogers in de straten van Buenos Aires.