Relschoppers belagen agenten in Groningse binnenstad

De politie heeft in de stad Groningen de handen vol aan een groep van ongeveer zestig relschoppers die agenten belagen met stenen en flessen. De jongeren gingen met elkaar op de vuist en de politie voerde charges uit om ze uit elkaar te drijven.

Over mogelijke gewonden en arrestaties is nog niets bekend. Wat de aanleiding voor de rellen is, weet de politie nog niet. De ongeregeldheden vinden plaats in de Herestraat en omgeving.