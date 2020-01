Politie pakt elf mensen op rond FC Eindhoven-Helmond Sport

De politieman liep volgens een woordvoerster een gescheurde spier op. "Hij heeft geluk gehad, want het had ook heel anders kunnen aflopen."

De politie arresteerde acht mensen na de wedstrijd omdat zij de confrontatie wilden aangaan met andere voetbalsupporters. Voorafgaand aan de wedstrijd hield de politie al een verdachte aan omdat hij zich niet kon legitimeren. Bij controle bleek dat hij een baksteen en vuurwerk bij zich had. Een andere man werd in Eindhoven gepakt omdat hij door rood liep en een agent die hem daarop aansprak in het been beet. Ook de man die de stoel zou hebben gegooid, is ingerekend.

Alle verdachten zitten nog vast, aldus de woordvoerster.