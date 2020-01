Op Schiphol is zaterdagochtend een 47-jarige man uit Oekraïne opgepakt omdat hij zijn 3-jarige dochter aan boord van een vliegtuig zou hebben mishandeld. De bemanning en passagiers grepen in en het meisje is door de crew opgevangen. Het toestel kwam uit Brazilië.

Eenmaal op het vliegveld is de man aangehouden voor nader onderzoek, meldt de marechaussee. Het kind is overgedragen aan de Kinderbescherming.