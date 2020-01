VN roept buitenlandse troepen op tot vertrek uit Libië

VN-gezant Ghassan Salamé zegt zaterdag in de Arabische krant Al-Sharq al-Awsat dat de terugtrekking van buitenlandse troepen "om het even van welke nationaliteit" onderdeel uitmaakt van het veiligheidsplan. Ook wil hij de illegale wapenimport in het land bestrijden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Europese landen zaterdag opgeroepen zijn pogingen te ondersteunen om het conflict te beëindigen, in samenspraak met de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj. In een column die gepubliceerd is op de website Politico schrijft Erdogan dat Turkije Libische regeringstroepen wil trainen om terrorisme, mensensmokkel en andere bedreigingen van de internationale veiligheid te bestrijden. Hij is bang dat anders IS en andere terreurgroepen daar vaste voet aan de grond krijgen.

Premier al-Sarraj en krijgsheer Khalifa Haftar, die heerst in het oosten van Libië, worden beiden op de vredesconferentie verwacht.