Seehofer: 5G-netwerk zonder Huawei moeilijk te realiseren

De uitbouw van een nieuw en snel telecomnetwerk (5G) in Duitsland zónder technologie van het Chinese concern Huawei is moeilijk te verwezenlijken, vindt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). In een interview met de Frankfurter Allgemeine zegt hij zaterdag dat wanneer Huawei zou worden uitgesloten bij de aanleg van het netwerk, dat jarenlange vertraging zou opleveren.