Hoe is het eigenlijk gegaan met die weggevoerde tien stammen in Assyrië? Het laatste bericht is, dat ze terecht kwamen in de noordelijke en oostelijke grensstreken van het Assyrische rijk. Maar daarna? Ze waren al zo eigenzinnig geweest in het dienen van de HEER met hun gouden kalveren. Volgende generaties gingen natuurlijk helemaal hun eigen gang …

En als er dan twee eeuwen later een decreet komt van de nieuwe heerser Cyrus, waarom zou iemand uit déze stammen dan nog naar ‘huis’ gaan? Ze konden niet eens naar hun stamland terug, ze kwamen op het grondgebied van Juda terecht … En toch kwamen ze. Straks staat Anna uit Aser met de Messias in de armen. En wie weet wie er allemaal nog meer gelokt zijn door de beloften van Cyrus. Van de HEER na..

