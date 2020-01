Spiegelen boven spiegels

Meeuwen vliegen boven het kunstwerk Ombrière van Norman Foster in de haven van Marseille, Zuid-Frankrijk. De Ombrière is een immens spiegelplafond van 22 bij 28 meter. Het is een van de architecturale hoogtepunten van de stad. Het kunstwerk van de Britse architect is sinds 2013 tevens een aangename plek om te vertoeven in de zomer, zo meldt de website nl.france.fr.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .