Britten krijgen speech van Johnson in plaats van Big Ben

Dat blijkt volgens Sky News uit de plannen die de Britse regering bekend heeft gemaakt. Het kabinet komt op de dag dat de brexit een feit wordt, bijeen ergens in het noorden van Engeland en in de avond zal de premier het land toespreken.

Op 31 januari treedt om 23.00 uur het Verenigd Koninkrijk officieel uit de EU, het is dan in Nederland een uur later. De volgende dag worden speciale brexitmunten uitgegeven, met daarop de tekst: Vrede, voorspoed en vriendschap met alle naties.

Dat de Big Ben niet wordt geluid, zal voor menig brexitaanhanger een teleurstelling zijn. De klokkentoren van het parlementsgebouw wordt momenteel gerestaureerd. Het zou tot een half miljoen pond kosten om de beroemde klok te laten beieren.

Premier Johnson had nog voorgesteld om dat bedrag via crowdfunding bij elkaar te krijgen, maar nu is duidelijk dat de Big Ben echt niet te horen zal zijn. Ondanks dat bijna de helft van het bedrag al is gedoneerd.