Witte Huis overweegt omkopen van buitenlanders legaal te maken

"Ik wil niets definitiefs zeggen over het beleid, maar we kijken ernaar", stelde de vertrouweling van president Donald Trump in antwoord op een vraag van een verslaggever over de zogeheten Foreign Corrupt Practices Act uit 1977.

Dat Kudlow hierover aan de tand gevoeld werd, komt door een nieuw boek van twee journalisten van The Washington Post. Daarin staat dat Trump heeft geklaagd over de genoemde wet en er eerder al op heeft aangedrongen het verbod te schrappen. "Het is gewoon zo oneerlijk dat Amerikaanse bedrijven geen steekpenningen mogen betalen om zaken in het buitenland te doen", zo wordt Trump in het boek geciteerd. "Dat gaan we veranderen."

De bewuste wet is bedoeld om te voorkomen dat particulieren en bedrijven in de VS geld betalen of geschenken aanbieden aan buitenlandse ambtenaren als een manier om buitenlandse klandizie binnen te halen. Critici van de wet klagen evenwel dat de regels Amerikaanse bedrijven op achterstand zetten in andere landen, waar steekpenningen soms gebruikelijk zijn.