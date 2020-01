'Kans dat Chinees virus in Nederland opduikt erg klein'

Nederland heeft het reisadvies naar delen van China aangepast vanwege een virusuitbraak. Vermijd contact met zieke mensen, pluimvee- en vismarkten en -producten en was steeds goed uw handen, adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag aan mensen die naar de getroffen regio reizen of er al zijn. "De kans dat het virus in Nederland of überhaupt in Europa opduikt, is heel klein", meldt gezondheidsinstituut RIVM.