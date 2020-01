Canada: stuur zwarte dozen ramptoestel naar Frankrijk

De Canadese premier Justin Trudeau wil dat de zwarte dozen van het boven Iran neergehaalde passagiersvliegtuig naar Frankrijk worden gestuurd. Iran beschikt volgens hem niet over de technische expertise of de apparatuur om die snel te onderzoeken.

Trudeau stelde dat er maar een paar landen zijn, "waaronder Frankrijk", met laboratoria waar de zwarte dozen goed uitgelezen kunnen worden. De Fransen hebben hun diensten aangeboden en volgens de Canadese leider "begint er consensus te ontstaan" dat de beschadigde zwarte dozen daar ook naartoe gestuurd moeten worden.

Door de vliegramp kwamen zeker 57 Canadezen om het leven. Iran heeft toegegeven dat het toestel met 176 inzittenden door een misverstand uit de lucht is geschoten. Niemand overleefde de ramp.

Trudeau zei in Ottawa dat hij verwacht dat de Iraniërs de slachtoffers schadeloos gaan stellen, maar in de tussentijd komt zijn regering alvast met een tegemoetkoming. Gezinnen van Canadese slachtoffers krijgen volgens de premier 25.000 Canadese dollar (ruim 17.000 euro). Ze kunnen dat geld gebruiken voor de begrafenissen, om naar Iran te reizen of voor andere uitgaven.