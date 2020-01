In 2019 sloot het laagste aantal basisscholen in acht jaar

Slechts een handjevol basisscholen sloot in 2019 de deuren, terwijl het aantal nieuw opgerichte scholen piekte. Dat meldt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van nieuwe cijfers. De instantie houdt de cijfers sinds 2011 bij en nog nooit zijn er zoveel basisscholen geopend en zo weinig basisscholen dichtgegaan.

Het afgelopen jaar sloten zes scholen in het primaire onderwijs hun deuren. Het ging om kleine scholen met samen tweehonderd leerlingen. Die vormen slechts een fractie van de ruim 6700 scholen in het primair onderwijs. Twee jaar eerder piekte het aantal basisscholen dat de deuren sloot nog, toen waren het er zeventien. In 2019 werden 22 scholen opgericht, drie keer meer dan het dieptepunt twee jaar eerder.

DUO heeft telkens op 1 oktober gekeken hoeveel scholen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs waren opgericht en gesloten. Speciale basisscholen hebben hetzelfde programma als gewone scholen, maar geven leerlingen meer tijd en ondersteuning om dat te halen. Speciale scholen onderscheiden zich hiervan. Die richten zich op zeer specifieke groepen, bijvoorbeeld leerlingen die blind of doof zijn of een psychische stoornis hebben.