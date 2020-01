Geen gegevens van patiënten ziekenhuis Leeuwarden gestolen

Bij de cyberaanval op het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn geen gegevens van patiënten gestolen. De hackers zijn niet doorgedrongen tot die data, zegt het MCL. Het ziekenhuis houdt alle beveiligingsmaatregelen in stand. Dat betekent dat patiënten ook de komende tijd nog niet bij hun medische dossiers kunnen en dat medewerkers niet vanuit huis kunnen werken.

De aanval werd uitgevoerd op de zogeheten Citrix-servers van het ziekenhuis. In de beveiliging van die systemen zit een groot gat. Er is nog geen middel om het gat te dichten.

Het ziekenhuis Máxima MC in Veldhoven gebruikt ook Citrix. Uit voorzorg is de software voorlopig uitgeschakeld. Daardoor komen e-mails naar medewerkers later aan.