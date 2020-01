Europa steeds belangrijker voor elektriciteit in Nederland

Nederland zal over vijf jaar afhankelijker zijn van de import van stroom. Om er ook na 2025 zeker van te zijn dat er altijd elektriciteit kan worden geleverd, is Europese samenwerking noodzakelijk. Dat stelt hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een onderzoek naar de productiecapaciteit in Nederland.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken kijkt TenneT jaarlijks of er nog wel voldoende capaciteit beschikbaar is om de nationale elektriciteitsvraag te dekken. Uit de nieuwste analyse blijkt dat alles tot 2025 binnen de norm is.

"Op dit moment heeft Nederland, net als elk ons omringend land, zijn eigen beleid en ontbreekt afstemming grotendeels. Dat is voor de komende jaren nog geen groot punt", legt operationeel directeur Ben Voorhorst van TenneT uit. "Maar om na 2025 de gezamenlijke leveringszekerheid op niveau te houden, moeten we dit nu al wel gaan regelen voor een groter gebied. Het is daarom belangrijk leveringszekerheid prominenter op de agenda te krijgen."

De discussie over de leveringszekerheid hangt samen met de overgang op hernieuwbare energiebronnen als zon en wind. Als de zon niet schijnt en er weinig wind is, zouden sommige regio's straks zomaar zonder stroom kunnen zitten. Dat kan worden voorkomen als er dan snel elektriciteit uit het buitenland kan worden geïmporteerd.