Minister ontslagen die 'per ongeluk' Goebbels citeerde

De Braziliaanse minister van Cultuur moet op zoek naar een nieuwe baan, omdat hij uitspraken deed die gelijkenissen vertoonden met een toespraak van nazikopstuk Joseph Goebbels. President Jair Bolsonaro ontsloeg bewindsman Roberto Alvim nadat daar grote ophef over was ontstaan.

Voormalig theaterdirecteur Alvim raakte in opspraak doordat een filmpje opdook van zijn speech. "De Braziliaanse kunst van het komende decennium zal heroïsch en nationaal zijn", hield hij zijn toehoorders voor. Op de achtergrond was muziek te horen uit een opera van Wagner, de favoriete componist van Hitler.

Nadat de beelden via sociale media naar buiten kwamen, werd 'Goebbels' in Brazilië trending topic op Twitter. Die beruchte propagandachef van de nazi's had vele tientallen jaren eerder vergelijkbare uitspraken gedaan. Parlementariërs riepen op tot het ontslag van Alvim, die op de radio beklemtoonde dat hij geen nazi is.

De minister zei dat hij niet wist dat hij Goebbels citeerde. Hij sprak over een "ongelukkig retorisch toeval". Bolsonaro nam daar geen genoegen mee. Hij stelde dat de positie van zijn minister onhoudbaar was geworden en benadrukte volledig achter de joodse gemeenschap te staan.