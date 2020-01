Voetbalwedstrijd wijkt voor dreiging wilde zwijnen

Een voetbalwedstrijd in het noordoosten van Duitsland is op het laatste moment verplaatst omdat wilde zwijnen het stadion onveilig maken. De gemeente Greifswald bepaalde dat wilde zwijnen in en rond het Volksstadion zo'n groot gevaar vormen dat de wedstrijd Greifswalder FC tegen FC Hansa Rostock vrijdag in Rostock moet worden gespeeld.

Een van de 'hooligans' verwondde vrijdag naast het stadion een hond ernstig. Greifswald en Rostock komen uit in de regionale Oberliga.