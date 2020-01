Aart Staartjes in besloten kring begraven

Acteur Aart Staartjes is vrijdagmiddag in besloten kring begraven in zijn woonplaats Dronrijp. Een aantal bekende Sesamstraat-acteurs met wie Staartjes in zijn tv-carrière heeft gewerkt waren daarbij. Onder anderen acteurs Frank Groothof, Wieteke van Dort, Michiel Kerbosch en Bert Plagman reisden af naar het Friese dorp om Aart Staartjes de laatste eer te bewijzen. Ook Theo Maassen was bij de uitvaart aanwezig. Die cabaretier speelde met Staartjes een rol in de tv-serie Waltz.