'Nederlanders zijn doorgaans positief over azc's'

Nederlanders die dichtbij een azc wonen, hebben eerder een positieve dan een negatieve mening over asielzoekers vergeleken met zij die veraf wonen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Ook zijn Nederlanders "opvallend" hulpvaardig jegens asielzoekers, aldus de onderzoekers. Zo wil rond 45 procent van de respondenten asielzoekers de helpende hand reiken.

"Dit wil niet zeggen dat de meningen van Nederlanders over asielzoekers altijd positief zijn. Hun komst voedt wel zorgen over huisvesting en over de Nederlandse identiteit. Maar tegelijkertijd zijn de gevoelens voor de mensen zelf veel positiever", zegt een van de onderzoekers, hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

Onderzoekers ondervroegen drie jaar lang meer dan 1200 Nederlanders. Daarnaast onderzochten zij incidenten en problemen rond drie asielzoekerscentra. In één stad deden zij deur-aan-deur-onderzoek om de overlast te onderzoeken.