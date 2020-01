Louvre dicht door betogers voor de deur

Het Parijse museum het Louvre is vrijdag gesloten, nadat honderden betogers zich voor de toegangsdeuren hadden verzameld. Teleurgestelde toeristen scholden de demonstranten die de ingangen blokkeerden, uit. Het museum heropent naar eigen zeggen zodra de betogers vertrokken zijn. Het Louvre is met 9,6 miljoen bezoekers in 2019 het drukst bezochte museum ter wereld.