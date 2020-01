Rechtbank legt 23 jaar cel op voor moord op Vincent Jalink

Voor de moord op Amsterdammer Vincent Jalink heeft de rechtbank in Amsterdam Gideon G. veroordeeld tot 23 jaar cel. Het staat volgens de rechters vast dat hij een van de uitvoerders was van de liquidatie bij de woning van het slachtoffer in Diemen op 27 mei 2016, waarbij Jalink voor de ogen van zijn 9-jarige zoontje werd doodgeschoten.

De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. G. was niet aanwezig bij de uitspraak.

Jalink - zelf in het verleden onder meer veroordeeld voor witwassen - werd gedood met twaalf kogels. De aanleiding voor de liquidatie is volgens het OM dat hij een miljoen euro in handen kreeg om te investeren in cocaïne, maar twee maanden later nog niets had geleverd. Daarna zou hij ernstig zijn bedreigd.