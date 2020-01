Loonafspraken in december stijgen sterker dan ooit

De loonstijging in cao-afspraken was in december hoger dan ooit. Volgens cijfers van werkgeversorganisatie AWVN bedroeg de gemiddelde afgesproken loonstijging vorige maand 3,1 procent. De in december gemaakte loonafspraken duiden mogelijk op een hervatting van de stijgende trend van de afgelopen twee jaar na een afvlakking in oktober en november, aldus AWVN.

In december werden 23 nieuwe cao-akkoorden afgesloten, wat minder is dan in dezelfde maand in andere jaren. Volgens AWVN kan dit duiden op onderhandelingen die moeizamer verlopen dan normaal. De oorzaak voor stroeve onderhandelingen en focus op loon is de loonwens van de vakbonden, in het bijzonder de eis van 5 procent van FNV die door werkgevers als te hoog wordt gezien, schrijft de vereniging.

Over heel 2019 gingen de lonen in cao-afspraken met gemiddeld 2,79 procent omhoog. Het aantal aflopende cao's lag vorig jaar op 440, voor 3,1 miljoen werknemers. Het aantal vernieuwde cao's kwam uit op 318, voor 2,6 miljoen werknemers.