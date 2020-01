Broer Van Laarhoven: Het gaat niet goed met hem

Het gaat niet goed met Johan van Laarhoven. Hij is sterk vermagerd, loopt met een stok, en lijdt veel pijn. Dat zei Frans van Laarhoven na een bezoek vrijdagochtend aan zijn broer Johan in de gevangenis in Vught.

"Hij is geestelijk sterk, maar die pijn, dat hij weer opgesloten zit en niet naar het ziekenhuis kan, dat lees je in zijn ogen", zei Frans van Laarhoven, die tijdens het bezoek werd begeleid door advocate Carry Knoops. Zij benadrukte zich enorme zorgen te maken over waar de gevangene allemaal aan lijdt. "Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk lijdt hij enorm", zei ze. "Hij is psychisch heel erg beschadigd."

Volgens de advocate maakt hij zich grote zorgen over zijn vrouw, die nog in een Thaise gevangenis zit. "Tijdens de rechtszaak mocht hij niet aan haar komen of met haar spreken. Als hij dat zou doen, dan zou hij de zaal uit worden gezet."