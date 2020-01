Minister: Van Laarhoven krijgt alle zorg die hij nodig heeft

Van Laarhoven keerde donderdagavond terug in Nederland, na vijf jaar in een Thaise cel te hebben doorgebracht. Omdat hij zijn straf wegens witwassen verder in Nederland moet uitzitten, werd hij overgebracht naar de gevangenis in Vught. Zijn advocaat Gerard Spong wil met een kort geding "accurate medische zorg" afdwingen.

Dat Van Laarhoven bij aankomst op Schiphol zijn familie niet te spreken kreeg, is volgens Dekker zoals het hoorde. "Meneer van Laarhoven moet gewoon nog zijn straf uitzitten in Nederland. En dan is het normaal dat je naar een gevangenis gaat en dat je daar je familie ontmoet."