Advocaat Spong bezoekt Johan van Laarhoven

Advocaat Gerard Spong en diens kantoorgenoot Tim Vis zijn bij de penitentiaire inrichting (PI) in Vught aangekomen om daar te spreken met Johan van Laarhoven. Ze willen zeker een uur met hem praten, zei Spong. Waarover wilde hij niet zeggen. Wel zei hij dat hij zwaar tilt aan de gezondheidstoestand van zijn cliënt.

De 59-jarige Van Laarhoven arriveerde donderdagavond in Nederland, na ruim vijf jaar geleden in Thailand te zijn veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Van Laarhoven zat in Bangkok gevangen en keerde naar Nederland terug na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Na zijn aankomst op Schiphol mocht Van Laarhoven zijn familie niet zien. In plaats daarvan werd hij naar Vught gebracht.

Kort geding

Vrijdagmiddag dient in Den Haag een kort geding. De advocaten van Van Laarhoven willen via de rechter afdwingen dat de voormalige Tilburgse coffeeshophouder accurate medische zorg krijgt. Volgens zijn advocaten heeft Van Laarhoven "zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld" en moet hij worden geopereerd.

De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand. Zij is veroordeeld tot elf jaar cel.