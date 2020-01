Zestig dossiers liggen klaar voor schadeclaim bom Hawija

Zegveld bereidt namens de slachtoffers een schadeclaim voor. "Prioriteit is het bewijs veilig te stellen dat deze mensen daar waren tijdens die bewuste nacht", zegt ze tegen de krant. "Daarna komt de vraag wat hen is overkomen en wat de schade is. Daarvoor verzamelen we ooggetuigenissen en ondersteunend bewijs."

Een Nederlandse luchtaanval verwoestte in juni 2015 een wijk van Hawija, waardoor tientallen burgerdoden vielen. Pas vorig jaar is dat via de media openbaar geworden. "Hier is duidelijk extra leed toegevoegd door te zwijgen", meent Zegveld. "Rechtsherstel is voor deze mensen heel belangrijk. Terwijl zij na al die jaren hun schade alsnog moeten bewijzen."