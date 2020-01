Ongehinderd

Bij veel profetieën vraag je je af: is dit wel letterlijk bedoeld? De vorige verzen, over de terugkeer en het verdwijnen van de rivaliteit tussen de stammen, die kun je goed plaatsen in de tijd van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dan ineens dit. Prachtig visioen hoor, maar er is toen echt geen nieuwe doortocht door de Rode Zee geweest. Laat staan dat de Eufraat zover dr..

Dit moet dus beeldspraak zijn. Die verwijzing naar grote wonderen van vroeger laat voelen: als de Messias koning wordt, kun je wonderen van dat niveau verwachten!

