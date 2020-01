Holbewoner in de winter

Bioloog Klaas Nanninga verzamelde in vijftig jaar een eigen natuurhistorisch museum bij elkaar. Om de week vertelt hij over een vondst. Vandaag: de winterkoning.

Met een temperatuur van amper 10 graden, een hoop regen en wind beleven we weer een echte Nederlandse winter. Je zult nu maar puber zijn, je weet amper beter. Zou het ooit nog goed komen?

Maar als Koning Winter in zijn hol blijft, is die andere holbewoner blij: de winterkoning. Troglodytes is zijn Latijnse naam, holbewoner. Dat slaat op zijn nestje maar ook op zijn verborgen manier van leven. Hij sluipt door heggen en struikgewas en laat zich lastig zien, maar horen des te meer. Ongelofelijk dat zo’n klein vogeltje zo hard kan zingen, 80-90 decibel, net zoveel als..

