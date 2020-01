Spicy kebab met granaatappelmelasse

Benodigdheden voor

4 personen

1 bos peterselie

3 uien

2 teentjes knoflook

1 theel. 7 spice

1 theel. kaneel

1 eetl. zoete paprikapasta

400 g lamsgehakt

2-3 mooie grote aardappels

2-3 stevige tomaten

2 eetl. tomatenpasta

sap van 1 citroen

granaatappelmelasse

olijfolie / zout

Dit is een gerecht waar ik altijd heel erg van geniet. Gewoon omdat het zo simpel is, maar door wat uitgesproken smaakmakers zo lekker wordt. Het is een ideaal maaltje voor door de week en het verveelt me nooit.

