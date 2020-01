Guatemala breekt met Venezuela

Guatemala verbreekt de diplomatieke banden met Venezuela. Ook wordt de ambassade gesloten in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, zegt de nieuwe president van Guatemala volgens staatspersbureau AGN.

"We hebben de minister van Buitenlandse Zaken geïnstrueerd de enige overgebleven persoon in de ambassade in Venezuela terug te halen", aldus Alejandro Giammattei, die deze week aantrad als president van zijn Centraal-Amerikaanse land. Hij zei ook dat de relatie met de regering van Venezuela "definitief wordt beëindigd".

Het is niet de eerste keer dat een land breekt met de regering van de Venezolaanse leider Nicolas Maduro. Tientallen landen beschouwen zijn politieke aartsrivaal Juan Guaidó als rechtmatige president. Die oppositieleider heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-leider, omdat bij de herverkiezing van Maduro sprake zou zijn geweest van fraude.

Het olierijke Venezuela verkeert in een diepe politieke crisis en de economie is ingestort. Miljoenen inwoners zijn naar het buitenland vertrokken.