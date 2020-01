Broer krijgt teruggekeerde Van Laarhoven niet te spreken

Na de landing donderdagavond op Schiphol van oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven had broer Frans hem graag de hand willen schudden en kort willen spreken, maar dat bleek niet mogelijk. "We werden door de Koninklijke Marechaussee weggestuurd. Van hogerhand was bepaald dat we Johan niet konden ontmoeten. We mochten niet eens kleding geven' zei Frans van Laarhoven op een persconferentie.

Hij zei dat zijn in Thailand voor witwassen veroordeelde broer in het Aziatische land 5,5 jaar in een gevangenispak heeft rondgelopen. Bij terugkeer in Nederland mocht Frans van Laarhoven Johan geen andere kleding geven. "Hetzelfde gold voor het stukje zeep, de tandenborstel en het scheerapparaat dat we hadden gekocht. Daar stonden we met onze tas."

De familie van Van Laarhoven had eigenlijk gehoopt dat hij al voor de kerstdagen in Nederland zou zijn. Dat lukte niet omdat er nog allerlei formulieren moesten worden verwerkt en er nog besprekingen waren" aldus Frans. "Uiteindelijk hoorden we gisteren pas dat de Thaise autoriteiten Johan hadden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten."