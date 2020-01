Topman van verzekeraar Vivat stapt op

Van Oijen trad in 2016 aan als bestuursvoorzitter van Vivat, het moederbedrijf van onder meer Zwitserleven en ACTIAM.

Vivat komt binnenkort definitief in handen van investeerder Athora. De overname wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van het jaar afgerond. Athora neemt Vivat samen met het Nederlandse verzekeringsconcern NN Group over. Die laatste partij krijgt als onderdeel van de deal alle niet-levensverzekeringsactiviteiten van Vivat in handen.