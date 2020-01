Oekraïne doet onderzoek naar bedreiging ambassadeur VS

Oekraïne is een onderzoek begonnen naar mogelijke bedreiging of het bespioneren van de Amerikaanse ambassadeur in het land in de periode 2016-2019. Het gaat om ambassadeur Marie Yovanovitch, die in afgelopen jaar door president Trump terug naar Washington werd geroepen.

Ze is een belangrijke figuur in het onderzoek van Democratische aanklagers van president Trump die stellen dat de president zijn macht heeft misbruikt met druk op Oekraïne.

Medewerkers van Trump zouden op hun missie in Oekraïne de druk hebben willen opvoeren toen ze meer te weten wilden komen over de praktijken in Oekraïne van de prominente Democraat Joe Biden en zijn zoon Hunter. Tijdens deze missie zou mogelijk ook Yovanovitch zijn belaagd of bespioneerd. Justitie in de hoofdstad Kiev, waar zij was gestationeerd, wil enkel weten of er internationale rechtsregels zijn geschonden bij de bescherming van diplomaten.