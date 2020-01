BNG Bank Literatuurprijs naar Willemijn van Dijk

De vijftiende BNG Bank Literatuurprijs is voor Willemijn van Dijk met haar roman Het wit en het purper. De prijs bestaat uit 15.000 euro en een sculptuur van Theo van Eldik.

Er waren drie auteurs genomineerd. Behalve Willemijn van Dijk maakten Tom Hofland met Vele vreemde vormen en Niña Weijers met Kamers Antikamers een kans.

De jury koos het boek van Van Dijk om onder meer het volgende: "In een beheerste, soms enigszins statige taal laat Willemijn van Dijk zien dat de Romeinse tijd minder ver van ons af staat dan we wellicht denken; de dilemma’s en intriges die zij beschrijft, komen ons, als we eerlijk zijn, niet onbekend voor."

Ook een extra lezersjury van mensen die bij BNG Bank werken, koos Van Dijk als winnares. Dat betekent dat ze een maand mag wonen en werken in een speciaal schrijvershuis, het Roland Holsthuis in Bergen, ooit het huis van 'prins der dichters' Adriaan Roland Holst.