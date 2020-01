Ziekenhuisbaas Achterhoek weggestuurd na onrust

De bestuursvoorzitter van twee ziekenhuizen in de Achterhoek, die samenwerken onder de naam Santiz, is donderdag door de raad van toezicht naar huis gestuurd. Chrit van Ewijk lag al sinds eind november vorig jaar onder vuur, nadat veel onrust was ontstaan over de toekomstplannen van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.