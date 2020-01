'Hoofdrolspelers Libië naar nieuwe top in Berlijn'

De voornaamste strijdende partijen in Libië doen naar verwachting mee aan nieuw vredesoverleg in Berlijn. De Duitse minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken) maakte bekend dat krijgsheer Khalifa Haftar "in principe" wil deelnemen aan de top, die zondag wordt gehouden. Eerder zegde ook de aartsrivaal van Haftar, premier Fayez al-Sarraj, zijn medewerking toe.

In Libië heerst chaos sinds de dood van dictator Muammar Kaddafi in 2011. De troepen van Haftar belegeren sinds april vorig jaar hoofdstad Tripoli, de zetel van de regering van al-Sarraj. De twee partijen hadden onlangs ingestemd met een tijdelijke wapenstilstand en gingen naar Moskou om die te verlengen, maar Haftar vertrok daar zonder zijn handtekening te zetten onder het akkoord. Hij zou om bedenktijd hebben gevraagd.

In Berlijn moet de discussie over permanente wapenstilstand volgens de Verenigde Naties worden hervat. Minister Maas ging donderdag naar Libië om Haftar te overtuigen ook deel te nemen. De Duitser schreef daarna op Twitter dat de krijgsheer hem had verzekerd dat hij de conferentie in de Duitse hoofdstad steunt en zich ook aan de wapenstilstand wil houden.