Toezichthouder: Trump mocht hulp niet achterhouden

De voornaamste klacht van de Democraten om de president af te zetten is dat hij vorig jaar voor eigen politiek gewin de nieuwe president van Oekraïne onder druk zette om een onderzoek te starten naar Joe Biden, een politieke rivaal die het bij de presidentsverkiezingen tegen Trump wil opnemen. Het Witte Huis blokkeerde toen even militaire hulp aan Oekraïne.

Naar het zich laat aanzien begint dinsdag in de Senaat het afzettingsproces tegen Trump wegens machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. Die procedure is eerder in het Huis van Afgevaardigden in gang gezet door Trumps Democratische tegenstanders daar. De procedure sneuvelt naar verwachting binnen een paar weken in de door Republikeinen gedomineerde Senaat.