Ook Ryanair tegen staatslening voor Flybe gekant

Na luchtvaartconcern IAG heeft ook de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair zijn bezwaren tegen de redding van Flybe geuit. Topman Michael O'Leary heeft in een open brief aan de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid gezegd dat de noodlening die de Britse overheid aan die luchtvaartmaatschappij verstrekt "duidelijk illegale staatssteun" is en dreigt met financiële stappen.