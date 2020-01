Spitssnuitdolfijn aangespoeld in België

In Oostende is woensdag een dode spitssnuitdolfijn van een kleine 3 meter aangespoeld. De laatste keer dat zo'n zoogdier werd aangetroffen aan de Belgische kust is meer dan vijftig jaar geleden. Bij Vlissingen spoelde in 2016 een exemplaar van bijna 5 meter aan en bij Schiermonnikoog strandde er een in 2013.