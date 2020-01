Oekraïne vraagt FBI om hulp na cyberaanval

De hack werd waarschijnlijk uitgevoerd door Russische staatshackers. Ze hebben geprobeerd e-mails te stelen bij Burisma. De aanval begon in november toen de hackers met nepemailadressen probeerden gegevens te bemachtigen van medewerkers van Burisma.

Het energiebedrijf stond centraal in het afzettingsonderzoek dat liep tegen de Amerikaanse president Donald Trump. De zoon van zijn politieke rivaal Joe Biden, Hunter, was werkzaam bij Burisma. Trump probeerde door Oekraïne militair hulp te onthouden, het land te overtuigen een onderzoek in te stellen naar Burisma en Hunter Biden.