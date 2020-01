Onderzoeksraad gaat fatale flatbrand Arnhem onderzoeken

De flatbrand ontstond doordat een bank in de portiek van de flat vlam vatte toen daar vuurwerk op was gelegd. Daarvan worden twee jongens (twaalf en dertien jaar) verdacht.

De Onderzoeksraad gaat het ontwerp en het gebruik van de hal en de vluchtwegen bestuderen. Op die vluchtwegen werd eerder al kritiek geuit, omdat bewoners via zijtrappen slechts één verdieping lager konden komen. Ook het gebruik van de liften bij brand en de inzet van de brandweer wordt onderzocht. Het gezin was in de lift gestapt, toen door de brand de elektriciteit uitviel. De brand verspreidde een grote hoeveelheid giftige rook in het trappenhuis.

Het onderzoek gaat naar verwachting een jaar duren.