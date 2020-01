Voor het eerst in tien jaar meer Britse pubs

Het Verenigd Koninkrijk heeft er vorig jaar welgeteld 315 pubs bijgekregen. Daarmee is voor eerst in tien jaar sprake van een toename van het aanbod van dranklokalen, zo meldt het Britse statistiekbureau. Bij kleinere zaken, waar minder dan tien mensen op de loonlijst staan, was voor het eerst in vijftien jaar tijd sprake van groei.