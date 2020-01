EU-parlement eist hardere aanpak Hongarije en Polen

De EU-landen moeten de regeringen van Polen en Hongarije veel meer het vuur aan de schenen leggen vanwege hun uitholling van de rechtsstaat en democratie. Een grote meerderheid van het Europees Parlement (476 tegen 178) schaarde zich donderdag achter die oproep. De Europese Commissie wordt gemaand alle beschikbare instrumenten in te zetten om beide lidstaten in het gareel te krijgen.

De commissie lanceerde eind 2017 artikel 7 tegen Polen. Deze zwaarste strafprocedure in het EU-verdrag kan leiden tot schorsing van het stemrecht in Europese raden. Het EU-parlement activeerde een jaar later dezelfde procedure tegen de Hongaarse regering van premier Viktor Orbán.

De lidstaten hebben in een reeks hoorzittingen ministers van beide landen wel aan de tand gevoeld, maar geen verdere stappen gezet. Tot ongenoegen van veel Europarlementariërs die zeggen dat de situatie is verslechterd en artikel 7 niet werkt. Volgens hen staat de geloofwaardigheid van de EU op het spel.