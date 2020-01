China waarschuwt burgers tegen muggenziften over handelsdeal

China heeft zijn burgers gewaarschuwd om niet te muggenziften over het gedeeltelijke handelsakkoord met de Verenigde Staten. De krant People's Daily, een spreekbuis van de Chinese overheid, riep mensen ook op om niet te negatief te doen over de vervolgonderhandelingen met Washington. China praat later dit jaar weer met de Amerikanen over een volledige handelsdeal.

De Chinese staatsmedia zetten de deal weg als een economisch succes voor het Aziatische land. De aankoop van Amerikaanse landbouwproducten als soja zouden volgens People's Daily "een verrijking vormen voor de tafel van de gemiddelde burger". Een ander artikel benadrukte dat de deal in lijn is met de hervormingsplannen van China. Volgens ingewijden die bij censuur betrokken waren, lag er een opdracht om uitsluitend op basis van officiële bronnen over de deal te berichten.

De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben woensdag hun handtekening gezet onder het zogeheten fase 1-akkoord over handel. Daarmee lasten ze definitief een pauze in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden begon.