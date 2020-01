Onderzoek: nieuwe aanpak nodig om zelfdoding jongeren te voorkomen

De onderzoekers interviewden ouders, vrienden, docenten en behandelaars van 35 jongeren die zelfdoding hebben gepleegd. Ze ontdekten diverse patronen.

Soms komt een zelfdoding voor de omgeving uit het niets, maar vaker kampen suïcidale jongeren met psychiatrische problemen of stoornissen. Twee derde van de jongeren van wie de zelfdoding is onderzocht, was in beeld bij de zorg, maar daarin gaat nog veel fout. “De jongeren met complexe problematiek konden moeilijk passende zorg vinden en belandden daarbij vaak in een vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing”, constateren de onderzoekers onder leiding van kinder- en jeugdpsychiater professor Arne Popma. Daar komt bij dat ouders zich vaak onvoldoende gehoord en betrokken voelen bij de hulpverlening.

“Contact maken en houden, wat er ook gebeurt, is het devies”, aldus de onderzoekers.

Denk je aan zelfdoding? Praat erover. Je kunt 24/7 contact opnemen met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of 0900-0113.